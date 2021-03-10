Sivas Belediyespor: 0-0

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Cansu Tiryaki (xx), Mürvet Yavuztürk (xx), Betül Nur Yılmaz (xx)

TURGUTLUSPOR: Hüseyin (xx) - Mete (xx), Mutlu (x) (Dk. 68 Muhammet Arslantaş x), Erdoğan (xx), Talha (x), Savaş (xx), Muhammet Haşim (xx), Erkan (x) (Dk. 78 Emre Nasuh x), Kadir (xx), Emre Keskin (xx), Muhammed Rıdvan (x)SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Uğur (xxx), Muhsin (xx), Mustafa (xx), Ozan (xxx) (Dk. 90 Murat), Burak (xx) (Dk. 84 Abdullah), Furkan (x) (Dk. 74 İlhami x), Pekin (xx), Hurşit (xxx) (Dk. 90 Volkan), Tuğrul (x), Şevki (xx) (Dk. 84 Barış)SARI KARTLAR: Uğur, Hurşit ( Sivas Belediyespor), Muhammet Arslantaş, Erdoğan (Turgutluspor)

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Turgutluspor, 27'nci hafta mücadelesinde evinde Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Evinde son iki maçtan beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla puanını 47'ye çıkarıp Play-Off hattındaki yerini korudu. 1'inci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Sol kanattan sıfıra inen Kadir'in ortasında Muhammet Haşim kafayı vurdu, top kaleci Ahmet'te kaldı. 23'üncü dakikada Turgtulusporlu Mete'nin sağ kanattan ortasında kaleci Ahmet topu kontrol edemedi, Mutlu'nun kafasına çarpan top direğin üstünden auta gitti. 26'ncı dakikada Savaş'ın sağdan ortasında kaleci Ahmet'in elinden kaçırdığı topu önünde bulan Mutlu vurdu, top kalecide kaldı. 29'uncu dakikada Muhammet Haşim'in sol çaprazdan müthiş vuruşunda top üst direğe çarptı, savunma topu uzaklaştırdı. 39'uncu dakikada Erdoğan'ın güzel ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Kadir'in vuruşunda top üst direkten döndü. 53'üncü dakikada ev sahibinden Kadir'in sol taraftan ortasında arka direkte kendini unutturan Talha vurdu, top direğin yanından auta gitti. 82'nci dakikada Mete'nin sağ çaprazdan ortasında Erdoğan iyi yükselerek kafayı vurdu, kaleci Ahmet topa iki hamlede sahip oldu. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ