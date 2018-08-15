Sivas Belediyesine Cenaze Aracı Hediye Edildi

Sivas'ta faaliyet gösteren özel bir hastane, Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne cenaze nakil aracı hediye etti.

Hastane önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bu tarz bir duyarlılık ortaya koymak herkesin yapabileceği bir iş değil." dedi.

Bağış yapmanın bir gönül işi olduğuna dikkat çeken başkan Aydın, şunları söyledi:

"Hastanemizin yaptığı bağış takdire şayan bir durumdur. Hastane yönetimine ve çalışanlarına, Sivas halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah herkese hayırlı ömürler ve hayırlı ölüm nasip etsin. Bu güzel hastanemiz Sivas için bir nimet. Hem bu yatırımı şehrimize kazandırdıkları hem de cenaze nakil aracı bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Aydın, son günlerde dolar üzerinden Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara da değinerek, "Şu an Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı var. Milletimiz yine dik bir duruş sergiliyor. İnsanımız ceplerindeki dövizleri, az çok demeden Türk parası ile değiştiriyor. İşte biz böyle bir milletiz. Bu halka hizmet etmek bizler için bir onurdur, şereftir." diye konuştu.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özdemir ise "Belediyenin ihtiyacı olan bu cenaze nakil aracını memleketimizin hizmetinde kullanılmak üzere bağışlamış bulunmaktayız. Allah hayırlı eylesin." ifadeleri kullandı.