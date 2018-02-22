Sivas Belediyesinden "Trafik Eğitim Parkı" Projesi

Sivas Belediyesi, gelecek nesillere trafik bilincinin aşılanması amacıyla "Trafik Eğitim Parkı" projesini hayata geçirecek.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir bölgesindeki halk otobüslerinin eski toplanma merkezinde kurulacak olan trafik eğitim parkında, Sivas genelindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kuralları uygulamalı olarak öğretilecek.



Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Trafik Eğitim Parkı'nda, bir şehirdeki trafik akışının yansıtılması adına yaya yolları, hemzemin geçitler, alt geçitler, üst geçitler, ışıklı kavşaklar, döner kavşaklar ve akülü araçlar yer alacak.



Tüm trafik işaretlerinin de yer alacağı pistte, öğrenciler trafik işaretlerini ve kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilecek.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü eski hizmet binası da öğrencilerin eğitim göreceği kitap-kafe şeklinde düzenlenecek.

Projenin nisan ayında başlayıp bir ayda tamamlanması hedefleniyor.