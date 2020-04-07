Sivas Belediyesinden otobüslere yakıt desteği Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu ve sefer sayısında kısıtlamaya gidilen halk otobüslerine yakıt desteğinde bulundu.

Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu ve sefer sayısında kısıtlamaya gidilen halk otobüslerine yakıt desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde yolcu taşıma esaslarında değişikliğe gidildiği ve buna göre ayakta yolcu taşınmasına geçici olarak son verildiği anımsatıldı.

Otobüs içerisindeki yolcuların sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olduklarının ve bu nedenle otobüsün yolcu kapasitesinin yarıya düştüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu durumdan halk otobüsçülerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla Sivas Belediyemiz araç başına aylık 160 litre yakıt desteğinde bulunacak. 249 araca yapılacak desteğin aylık maliyeti ise 215 bin lira olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yakıt desteği ile halk otobüsçüleri tarafından belediyeye ödenen aylık işgal bedelinin de 3 ay ertelendiği aktarıldı.

Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 3 aylık işgal bedeli olan 376 bin lira da ilerleyen dönemde ödenecek.

Kaynak: AA