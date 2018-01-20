Sivas Belediyesinden Öğrencilere Karne Sürprizi

Sivas Belediyesi, öğrencilerin karneleriyle çektirdiği fotoğrafları, kent merkezindeki büyük led ekranlarda yayınladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla tatile giren öğrencilerin, karne sevincine ortak oldu.

Öğrencilerin karneleriyle çektirdiği ve WhatsApp hattı üzerinden belediyeye gönderdikleri fotoğraflar, gün boyunca Sivas'ın üç farklı noktasındaki büyük led ekranlarda yayınlandı.

Öğrenciler, karneli fotoğraflarının büyük led ekranlarda yayınlanmasıyla mutluluk yaşadı.