Sivas Belediyesinden öğrencilere jest

-Sivas Belediyesi öğrencilerin kendilerine ulaştırılan karne fotoğraflarını kent meydanında ki dev led ekranda yayınladı.

SİVAS - Sivas Belediyesi öğrencilerin kendilerine ulaştırılan karne fotoğraflarını kent meydanında ki dev led ekranda yayınladı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın karne sevinci yaşayan öğrencilere farklı bir jest yaptı. Aydın'ın talimatı ile Sivas Belediyesi'nin whatsapp ihbar hattı üzerinden kendilerine ulaştırılan öğrenci ve karne fotoğrafları tarihi Sivas Kent meydanında bulunan dev led ekranda yayınlandı.

Fotoğraflarını kent meydanındaki dev ekranda gören öğrenciler ikinci bir sevinç yaşadı. Öğrenciler jestinden dolayı başkan Aydın'a teşekkür etti.