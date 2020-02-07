Sivas Belediyesinden "hayvanlara eziyet" iddialarına yalanlama

07.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:25

Sivas Belediyesi, hayvan barınağındaki hayvanlara eziyet edildiğine yönelik sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan bahse konu paylaşımların Sivas Belediyesine ait hayvan barınağı olmadığı belirtildi.

Paylaşımı yapılan görüntülerin karalama maksatlı olduğu ve 2015 yılında da yine aynı maksatla aynı görüntülerin yayınlandığının belirtildiği açıklamada, "22 dönüm arazi üzerine kurulu hayvan barınağımızda gerek belediye olarak gerekse görevli 25 personel olarak hayvanlarımızın yaşamını idame ettirebilmeleri için her türlü çaba sarf edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında bin 50 köpeğin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köpeklerin veteriner hekimlerimiz tarafından rutin sağlık kontrolleri ve aşılamaların yanı sıra gerekli durumlarda ameliyatları dahi yapılmaktadır. Kışın kalorifer sistemi ile ısıtma yapılan kulübelerde yaz aylarında ise hayvanlarımızı serinletmek için modern buharlı soğutma sistemleri mevcuttur. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler tarafından sürekli ziyaret edilen barınağımızda, yapılan inceleme ve gözlemlere dayanarak zaman zaman teşekkür mahiyetinde ameliyat malzemesi ve mama desteği sağlanmaktadır. Tüm kulübelerin dezenfektanlarla temizlendiği alanda hayvanlarımıza günlük 2,5 ton yemek ve mama verilmektedir. Her canlının yaşam hakkı olduğu bilinciyle hareket eden ve bu manada hayvan dostu olmayı başarmış nadir belediyelerden biri olarak, ihtiyaç durumunda sokak hayvanlarımızı barınağımızda bakıma alırken sağlıklı olanları ise doğal ortamına bırakmaktayız. Kötü amaçlı bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini, hayvan barınağımızın kapılarının ziyaret için her zaman açık olduğunu saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA