Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi

25.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:28

Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Sivas Belediyesi "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, ilçelerdeki eserlerin tanıtılması için de üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlemeye başladı.



Öğrencilere yönelik ilk gezi, Divriği ilçesine gerçekleştirildi. Tren garından raybüsle hareket eden yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, 3 saatlik bir yolculuktan sonra Divriği'ye ulaştı. Heyetin ilk durağı restorasyonu devam eden Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası oldu.

Turizm rehberinden eser hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, ilçedeki çeşitli mekanları gezdikten sonra raybüsle Sivas'a hareket etti.



Divriği'ye yönelik gezi programının ikinci konukları ise Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu üyesi öğrenciler oldu.



Şarkılar ve türküler eşliğinde geçen eğlenceli yolculuğun ardından ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek rehberlerden bilgi alan öğrenciler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA