Sivas Belediyesinden esnafa "can suyu"
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Sivas Belediyesinden esnafa "can suyu"

Sivas Belediyesinden esnafa
06.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:16

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan 1380 esnafa 1000'er liralık destek ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan 1380 esnafa 1000'er liralık destek ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle devletin aldığı tedbirlere riayet ederek, bu sürecin normalleşmesi adına büyük katkı sağlayan, iş yerlerini kapatıp salgının yayılmasının önüne geçen esnaflara yönelik 1000'er lira destek ödemesi yapacaklarını geçen ay açıkladıklarını anımsattı.

Destek ödemelerine bugün başladıklarını aktaran Bilgin, "Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatan berber ve kuaförler, lokantalar, kafeler, kıraathaneler, çay ocakları, internet kafeler, pazarlarda meyve-sebze satışı dışında olup da faaliyetlerine ara veren tuhafiye ve zücaciyeciler ile servis şoförlerine yönelik toplam bin 380 esnafa Sivas Belediyesi tarafından 1000'er liralık nakit destek ödemeleri başladı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı belediye olarak tedbirler aldıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda insan sirkülasyonun fazla olduğu alanlarda, toplu kullanım alanlarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik işletmelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Bu süre zarfında emlak, çevre temizlik vergisi ve su abonelerinin su faturası ödenmemesi noktasında erteleme çalışmaları gerçekleştirdik. Belediye mülklerinde ticaret yapan esnafımızdan bu süre zarfında kira alınmamasına yönelik çalışmaların yanı sıra sefer sayıları ve yolcu sayılarında kısıtlamaya gidilen halk otobüslerine yönelik mazot desteğinde bulunduk."

Kaynak: AA

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