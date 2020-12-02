Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı

02.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:49
Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı

Sivas Belediyesi, Cem Vakfı Sivas Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılması amacıyla cenaze nakil aracı tahsis etti.

Sivas Belediyesi, Cem Vakfı Sivas Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılması amacıyla cenaze nakil aracı tahsis etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katıldığı merasimde, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz ile Ahmet Duman, Cem vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan da hazır bulundu. Cenaze nakil aracının anahtarlarını şube Başkanı Ünal Karataş'a teslim eden Başkan Bilgin, "Şehir de yaşayan herkesin her kesimin kendini güvende hissettiği, her sorununun rahatça çözülebildiği ve her derdini rahatça anlata bildiği bir belediye anlayışı ile çalışıyoruz. 350 bin kişiye eşit adil hakkaniyetle hizmet götüreceğiz dedik. Bu noktada bugün Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracımızı da teslim ettik " dedi.

Başkan Bilgin, "Eser yada proje sadece büyük binalar yapmaktan ibaret değildir. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda her noktaya biz dokunacağız. Bina da yapacağız yollarda açacağız köprülerde inşa edeceğiz ve bunun yanında sosyal belediyeciliğin gereği olan insanımızın gönlünü hoş tutacak gönlünü ısıtacak her konuda yapılacak hizmetleri de takip edeceğiz" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş ise, "Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Gönül Belediyeciliği noktasında her alanda sahada olduğunu bizlere en iyi şekilde yansıtıyor. Samimi duruşu sıcaklığı çalışkanlığı ile de Sivas'ta hepimizin gönlünde yer edinmiştir. Kendisinden Allah razı olsun bizlerden desteğini hiçbir zaman eksiltmiyor" dedi.

Daha sonra Alevi dedesi tarafından edilen duanın ardından 2020 model 2 cenaze taşınabilen cenaze nakil aracının teslimi yapıldı. - SİVAS

Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı
Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı
Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı
Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği
Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür
Iğdır Belediyesine kanalizasyon açıcı aracı hibe edildi
Iğdır Belediyesine kanalizasyon açıcı aracı hibe edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Ersun Yanal Yılmaz Vural Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Belediyesinden Cem Vakfına cenaze nakil aracı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:52:48. #1.14#
title