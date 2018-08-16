Sivas Belediyesinden ABD Ürünlerine Boykot Kararı

Sivas Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürenlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki tüm sosyal tesis ve marketlerde satılan Amerika ve İsrail menşeli ürünlerin alımının dünden itibaren durdurulduğu belirtildi.

Sıcak ve Soğuk Çermik'teki sosyal tesisler başta olmak üzere, Kent Meydanı, Paşabahçe, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 27 Haziran Öğretmenler Parkı'ndaki sosyal tesisler ile birlikte Belediye bünyesindeki iki adet akaryakıt istasyonundaki marketlerde artık Amerika ve İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmayacağı bildirildi.

Boykot kararı, hazır yiyecek, içecek, temizlik ve kozmetik ürünleri gibi farklı başlıklar altında onlarca kalem ürünü kapsıyor.

Diğer yandan belediyenin diğer birimlerinde de ihtiyaç duyulan elektrik, elektronik, her türlü araç, gereç ve mal alımında da zaruret dışı durumlar haricinde yerli markalar tercih edilecek.