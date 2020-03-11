Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
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Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan şirketi ile yetkili Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı.

11.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:54
Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan şirketi ile yetkili Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı.


Toplu iş sözleşmesi, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlendi. İmza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda işçi katıldı.


Toplantıda ilk olarak söz alan Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu, "Özbelsan'da çalışan arkadaşlarımızı tek tek arayarak hangi konuda ne sorun sıkıntı var ise tespit ettik ve buna göre bir çalışma yaptık. Tüm Özbelsan personellerimizin personel olmaktan gurur duyacağı bir düzeye geldiğimize inanıyorum. Bu çalışmalar başta olmak üzere her konuda bizlere destek veren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." dedi.


"ÖZBELSAN işçilerimize konut yapacağız"


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik altında kalacağımız sadece seçim dönemi kulağa hoş gelecek popülist anlayışlı olmadık ve bunu da yaklaşık 11 ayda yönetim anlayışımızla ve bugün yapacağımız toplu iş sözleşmesiyle birlikte sizin de göreceğinize inanıyoruz .Yine bu dönemde sendika ziyaretinde işçi, arkadaşların ev talebi vardı. Bu konuda da çalışmalara başladık, Milli Emlak'tan arsa konusunda talebimizi ilettik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde arsa sorununu çözerek, gerekli adımları atarak bu dönem verdiğimiz sözü yerine getireceğiz " dedi.


Başkan Bilgin, "Temel amacımız isçilerimizin kendini güvende hissettiği; iyi ki Sivas Belediyesi'nde çalışıyorum, iyi ki Özbelsan da çalışıyorum diyebileceği bir sözleşmeyi imzalamaktı,bunu da başardık. Özbelsan işçileri arasındaki gelir adaletsizliğini gidererek sosyal yardımlarda ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yine bir ilke imza atılarak işçinin çalıştığı birim ve görevine göre de ek pirim uygulaması getirildi " şeklinde konuştu.


Balkan Bilgin'in ardından işçiler adına Ahmet Gül söz alarak böyle bir toplu sözleşmeye imza atan Belediye Başkanı Bilgin başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, ÖZBELSAN'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki dönemde yapılacak sözleşmelere örnek teşkil edeceğini belirtip "ÖZBELSAN'da arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bu sözleşme önümüzdeki dönemde yapılacak sözleşmelerin nasıl yapılacağını işaret etmektedir. Belediyenin kaynakları arttıkça ÖZBELSAN çalışanlarının kazanımları daha da artacak. Önümüzdeki yıllarda belediyenin tüm hizmetleri ÖZBELSAN üzerinden yürüyecek" dedi.


Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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