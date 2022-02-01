Sivas Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlendi

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, en düşük işçi maaşı 6 bin lira olarak belirlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye birimlerinde 17 farklı yevmiye bulunduğunu ve yeni sözleşmeyle bu adaletsizliği giderdiklerini söyledi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Farklı farklı olan ücretleri eşitleyerek taban yevmiyeyi 201 liraya çıkartarak iş barışını sağladık. Yaklaşık 3 yıldır sizlerle birlikte bu kadim şehre hizmet ediyoruz. 3 yıl boyunca bazı sözleri bizden çok duydunuz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı olduğunu çok kez söyledik." ifadelerini kullandı.

Göreve milletin oyunu alarak geldiklerini vurgulayan Bilgin, "Milletimiz bir tercihte bulunuyor, bizde sizlere 5 yıl boyunca hizmet ediyoruz. Bunu her zaman söyledim, bu yolda bizim en iyi yol arkadaşımız işini en iyi yapan, işine en iyi sahip çıkan, devletinin, milletinin yanında olan, akşam evine de 'bugün işimi en iyi şekilde yaptım' diyerek giden herkes bizim en iyi yol arkadaşımızdır." diye konuştu.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilerin çalışma şevkini artıracağını belirten Bilgin şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2000 çalışanımız içinde 6 bin liranın altında maaş alan artık olmayacak. Ay 31 gün ise maaş günü geldiği zaman en düşük maaş 6 bin 144 lira olarak hesaplara yatırılacak. Ocak ayı maaşlarınız en düşük 6 bin 144 lira olarak hesaplarınıza yatacak. 2019 yılında belediye bünyesine almış olduğumuz arkadaşlar var. Devletin eli adalettir dedik. Bu arkadaşlarımızı bu güne kadar asgari ücret ile çalıştırdık. Bugün itibarıyla bu 144 arkadaşımızı toplu sözleşme kapsamına alıyoruz. Aynı şartlardan onların da faydalanmasını sağlıyoruz. İkramiyeleri 2022 yılı için 10 yevmiyeden 20 yevmiyeye, 2023 yılı içinse 30 yevmiyeye çıkarıyoruz."

Bilgin, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen 150 liralık bayram yardımını ise 500 liraya çıkarttıklarını, evlenen personellere verilen yardımın ise 200 liradan 500 liraya yükseltildiğini müjdeledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ise 30 yıldır çeşitli sözleşmelere imza atmış bir sendikanın yöneticileri olduklarını dile getirerek, "Ancak bu 30 yılı bir tarafa bırakarak bugünü 30 yıldan ayırmak gerekir. Bugün önceki imzalamış olduğumuz sözleşmelerin üzerine harika bir sözleşme imzalayacağız. Sayın başkana ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.