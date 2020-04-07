Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
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Zabıta Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Güncel

Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

07.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:04
Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sirkülasyonun fazla olduğu Perakende Sebze Hali, Kent Meydanı, toplu taşıma durakları, özel halk otobüsleri ve Kent Meydanı'nda vatandaşlara yönelik maske dağıtımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, koronavirüse karşı bir dizi önlemler aldıklarını belirtti.

Bazı toplumsal alanlarda maskesiz bulunmanın yasaklandığını aktaran Işık, "Bilindiği üzere pazarlarda, marketlerde maskesiz alışveriş yapmak yasaklandı. Bu noktada ekiplerimiz maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra toplu taşıma araçlarında da maskesiz yolculuk yapamayacak. Hemşerilerimizin anlayışına sığınıyor, açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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