Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak
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Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak

Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarların talepleri üzerine Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yaparak, anıt dikecek.

Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarların talepleri üzerine Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yaparak, anıt dikecek.

Taraftarlardan gelen talep üzerine Sivas Belediyesince yürütülen projede, kırmızı-beyaz renklerle Yeni 4 Eylül Stadı civarında düzenlenecek meydana Sivasspor'un tarihini anlatacak anıt dikilecek.

Anıtın tasarımı ve meydanın yerini taraftarların katıldığı anketle belirleyen belediye, çalışmaları 2021-2022 sezonun ilk maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Ana formunda Sivasspor'un Süper Lig'deki yükselişini anlatmak için kanat formlarından esinlenilen anıtta 3 yıldız yer alacak. Yıldızlar, Sivasspor'un 1967 yılında 3 amatör kulübün birleştirilmesiyle kurulmasını temsil edecek. Anıtta ayrıca kırmızının içinde beyaz, beyazın içinde kırmızı kullanılarak takımdaki birlik ve beraberlik temsil edilmiş olacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de şehri başarıyla temsil eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Sivasspor'u tebrik etti.

Şehrin ortak paydası ve en büyük markalarından Sivasspor'a her türlü desteği verdiklerini belirten Bilgin, "Şehrin ortak değeri, ortak markası Sivasspor'umuzun amblemini, taraftarlarımızın da hemşerilerimizin de isteği doğrultusunda başta kent meydanı olmak üzere şehrin farklı yerlerine yerleştirmiştik. Bu noktada hemşerilerimizden büyük teveccüh gördük." dedi.

"Yönetimimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bilgin, Sivasspor'un geçen sezon Süper Lig'de 19 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığını ve önemli bir başarı elde ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sivasspor'umuza şehrin bir hediyesi olarak, taraftarlarımızla yapmış olduğumuz sosyal medya anketi neticesinde, onların da uygun gördükleri yere Sivasspor meydanı yapmayı, meydana da Sivasspor'u temsil eden anlamlı bir anıtı dikmeyi planladık. İnşallah kulüp başkanımızla ve diğer yöneticilerle görüşerek sezon açılış maçına yetişecek şekilde hem meydan düzenlemesini hem de Sivasspor anıtımızı şehrimize kazandırmış olacağız. Yeter ki Sivasspor aynı başarıyı, aynı ruhu devam ettirsin. Biz maddi ve manevi olarak takımımızı desteklemeye, yönetimimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Anıtın tasarımı ve Sivasspor meydanı oluşturulacak alan için yapılan ankette Yeni 4 Eylül çevresinin belirlendiğini aktaran Bilgin, "Burası Sivasspor ile özdeşleşmiş bir bölge ve Sivas'ın da spor vadisi. Bu bölgede uygun görülen bir yere Sivasspor meydanı düzenlemesini planlıyoruz. Meydana yapacağımız en önemli eser Sivasspor anıtı olacak." diye konuştu.

Bilgin, proje ekibinin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak
Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak
Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak
Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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