Sivas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Sivas Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.

Sivas Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.

Korona virüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı.

Bu kapsamda yoğun çalışma gerçekleştiren Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının yem ve mama sorunu yaşamaması için bir dizi önlem aldı. Alınan önlemler çerçevesinde şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak yem ve mama bırakılmaya başlandı.

Diğer yandan Seyfebeli'nde bulunan Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de ise dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA