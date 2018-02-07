Sivas Belediyesi Şehit Ailesini Kıbrıs'a Gönderecek

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kıbrıs gezisi programı kapsamında şehit ailesi Kıbrıs'a gönderilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve şehit düşen Kaya Afacan'ın eşi Hacer Afacan, Kıbrıs gazileri için Belediye tarafından düzenlenen Kıbrıs gezisi programını duydu.

Afacan, geziye gidenlerden eşinin mezarının fotoğrafını istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Hacer Afacan'ı ziyaret ederek eşinin kabrinin fotoğrafını hediye etti.

Başkan Aydın, ziyarette Kıbrıs'a gönderilecek ikinci kafilede şehidin ailesini de göndermek istediklerini kaydetti.

Hacer Afacan da bu düşüncelerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.