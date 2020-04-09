Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı Sivas Belediyesi, korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçirenler sağlık çalışanlarını unutmayarak yemek ikramında bulundu.

Sivas Belediyesi, korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçirenler sağlık çalışanlarını unutmayarak yemek ikramında bulundu.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi'nde görev yapan tüm personele öğle yemeği ikram etti.

Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Belediye tarafından hazırlanan çantalarda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sağlık çalışanları için kaleme aldığı, "Geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" notu da yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA