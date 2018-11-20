Sivas Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi

Sivas Belediyesi ve Özbelsan personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında acil durumlar eğitimi verilerek yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ personeli iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak çeşitli eğitimler alıyor. Bu çerçevede Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonu'nda İtfaiye Müdürlüğü Eğitmeni Ömer Çakmak tarafından acil durumlar eğitimi verildi.

Acil durumlarda personelin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda teorik ve pratik eğitim verilirken, olası bir yangın veya tehlike anında ne yapmaları gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi. - SİVAS