Sivas Belediyesi'nden Yeni Kültür Merkezleri

Sivas Belediyesi iki yeni kültür merkezinin açılış hazırlıklarına başladı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, açılışı yapılmayan Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi ile Şeyhşamil Hanımlar İş Geliştirme Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında merkez sorumlularından bilgi alan Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Hanımlar Kültür Merkezi'nin genişletileceğini belirten Başkan Aydın,"Burada bulunan ekmek fabrikasını yeni yapılan Özbelsan sahasına taşıyacağız. Bu binanın alt katını da Hanımlar Kültür merkezine uygun hale getireceğiz. Burası sadece Mimar Sinan Mahallesi'ne değil aynı zamanda bu bölgeye yakın olan Kümbet, Diriliş, Selçuklu gibi yakın mahallelerin kullanacağı bölgeye hitap eden bir kültür merkezi." dedi.

Kursiyerlerde yeni yapılan kültür merkezleri için Başkan Aydın'a teşekkür etti. - SİVAS