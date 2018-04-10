Sivas Belediyesi'nden Okuma, Yazma Seferberliğine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma, yazma seferberliğine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tam destek veriyor. Bu kapsamda Aydın, Kanuni İlkokulu'nda kursa giden yaşlı kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Okuma, yazma seferberliğine katılan 80 kişilik mahalle sakinleri için İstiklal Mahallesi Kanuni İlkokulu'nda oluşturulan 3 derslikte eğitim veriliyor. Okulu ziyaret eden Başkan Aydın kursiyerler ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Aydın kursiyerlere karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Okul ziyaretinin ardından Başkan Aydın, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek onların taleplerini dinleme fırsatı buldu. Okuma, yazma seferberliğinin önemine değinen Belediye Başkanı Sami Aydın,"Öğrencilerimizin çok istekli heyecanlı olduklarını gördük. Yazmayı, okumayı söktüklerini gördük. Gerçekten çok önemli bir çalışma. Gördüğüm kadarıyla mahallemizin kanaat önderleri tecrübeli ağabeylerimiz bu işe el atmışlar. Hepsi burada bu heyecanı paylaşmak için bulunuyor. Ablalarımız çok arzulu ve istekli olarak derslerine devam ediyorlar." dedi. - SİVAS