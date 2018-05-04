Sivas Belediyesi'nden Konser

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki halk müziği kursunda eğitim alan kursiyerler tarafından 'Hasbihal eyledik türkü dilinden' adlı konser düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, kurum müdürleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

11 erkek ve 14 kadın kursiyerden oluşan amatör koroya İbrahim Şahin şeflik yaptı. Birbirinden güzel türküleri yaklaşık iki saat süren konserde Sivaslılar için seslendiren kursiyerler, katılımcılar tarafından uzun süre alkış aldı.

Konser sonunda kursiyerlere Başkan Aydın ve protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - SİVAS