Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Sivas'ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

Sivas Belediyesi ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına harekete geçti.

Yapılan açıklamada; içme suyu kullanım bedelinde ve belediye iştiraki olan Özbelsan şirketince üretilen unlu mamullerde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e çekildiği duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerimizde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik" denildi.

Alınan karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. - SİVAS

Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Sivas Belediyesi, cumhurbaşkanı, Sivas, su, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title