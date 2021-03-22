Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip

Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip

SİVAS Belediyesi, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48'inci yılında, hazırladığı video klip ile andı.

Sivas Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48'inci yılında, hazırladığı video klip ile andı. Klipte kamera karşısına geçen mahalli sanatçılar, şehrin işlek caddelerinde ünlü ozanın eserlerini seslendirdi. Klibin sonunda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Dünyaca ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'i, memleketi Sivas'ta unutulmaz eserleriyle sevgi ve özlemle yad ediyoruz." dedi. Başta Sivas Belediyesi olmak üzere kentteki bazı kurumların sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı