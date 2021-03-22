Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip

22.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:16

Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klipSİVAS Belediyesi, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48'inci yılında, hazırladığı video klip ile andı.

Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip

SİVAS Belediyesi, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48'inci yılında, hazırladığı video klip ile andı.

Sivas Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48'inci yılında, hazırladığı video klip ile andı. Klipte kamera karşısına geçen mahalli sanatçılar, şehrin işlek caddelerinde ünlü ozanın eserlerini seslendirdi. Klibin sonunda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Dünyaca ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'i, memleketi Sivas'ta unutulmaz eserleriyle sevgi ve özlemle yad ediyoruz." dedi. Başta Sivas Belediyesi olmak üzere kentteki bazı kurumların sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip beğeni topladı.

Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip
Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Belediyesi'nden, Aşık Veysel anısına özel klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:21:34. #1.16#
title