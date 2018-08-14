Sivas Belediyesi'nden AK Parti'nin kuruluşunun 17'inci yıl dönümüne özel nostaljik Erdoğan klibi

Sivas Belediyesi AK Parti'nin kuruluşunun 17'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 17 yıl önce Sivas'a gerçekleştirdiği ziyaretin yer aldığı nostaljik bir klip hazırladı

SİVAS - Sivas Belediyesi AK Parti'nin kuruluşunun 17'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 17 yıl önce Sivas'a gerçekleştirdiği ziyaretin yer aldığı nostaljik bir klip hazırladı.

Sivas Belediyesi AK Parti'nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla nostaljik bir klip hazırladı. Hazırlanan klipte AK Parti'nin kuruluşunun ilk yıllarında AK Parti'nin kurucu genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında Pınarhisar Cezaevi'nden çıktıktan sonra Türkiye'de ilk kurulan AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın açılışındaki görüntülere yer verildi. Görüntülerde 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'a da yer verildi. Nostaljik görüntülerin yer aldığı klip büyük beğeni kazanırken kilp belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.