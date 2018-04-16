Sivas Belediyesi'nden 40 Milyon Liralık Su Projesi

Sivas Belediyesi tarafından su sıkıntısı yaşanmaması için Tavru Deresi'nin suyunun arıtma tesislerine taşınması için çalışma başlatıldı.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen taşıma işlemi sonrası, Tavra Deresi'nin suyu önce artırma tesislerine, oradan da şehir şebekesine verilecek. Kış aylarında yağışın yetersiz olması sebebiyle geleceği ön görerek olası bir su sıkıntısını önlemek amacıyla gerçekleştirilen projenin maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Paşabahçe Mesire Alanı içerisindeki boru hattında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, yetkililerden bilgi alarak bazı konularda talimatlar verdi.

Vatandaşlar alandaki çalışmaları inceleyen Başkan Aydın ile sohbet ederek hizmetlerden ötürü teşekkür etti. - SİVAS