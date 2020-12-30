Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı
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Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı

30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:48

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlandıkları için güçsüz düşen ve hastalanan yüzlerce sahipsiz hayvana, bünyesindeki modern bakım merkezinde şifa dağıtan Sivas Belediyesi, doğal beslenme noktalarına da 25 ton mama bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlandıkları için güçsüz düşen ve hastalanan yüzlerce sahipsiz hayvana, bünyesindeki modern bakım merkezinde şifa dağıtan Sivas Belediyesi, doğal beslenme noktalarına da 25 ton mama bıraktı.

Sivas Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma altına almak ve tedavilerini üstlenmek amacıyla 2018 yılında yaklaşık 6 milyon liraya 70 dönüm arazi üzerine barınak kurdu.

Modern cihazlarla hijyenik koşullarda sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tedavi imkanı sağlayan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli, kısa geçmişine rağmen Türkiye'de örnek gösterilen barınaklardan oldu.

Merkez, kentte Mart 2020'den bu yana, 9,5 aylık salgın döneminde uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların sayısı artınca çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Zorlu süreçte güçsüz düşen ve hastalanan sahipsiz hayvanlar, merkezde görevli veteriner hekimler tarafından uygulanan bakım ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Hayvan ambulansıyla getirilen hayvanlara modern tedavi yöntemleri uygulanıyor

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde sokak hayvanlarından bazılarının yeterli besin bulamadığı için hastalandığını belirtti.

Kovid-19 döneminde önceki yıllara oranla daha yoğun çalıştıklarını vurgulayan Duman, yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sokak hayvanları, tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle insanlar daha çok evde kalınca mağdur duruma düştü. Pandemi döneminde 720 hayvanımızı barınağımıza aldık. Bunlardan 537'sinin tedavisini yaptık ayrıca 400'ünü de kısırlaştırdık. Tabi biz hayvanların her zaman barınakta tutulmaması gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple tedavisi ve aşısı tamamlanan 265 hayvanımızı da tekrar doğal ortamına bıraktık."

25 ton mama desteği

Duman, hasta hayvanların, doğal ortamından hayvan ambulansıyla alınıp barınağa getirildiğini, tedavilerinin ise uzman veteriner hekimlerce modern cihazlarla yapıldığını söyledi.

Salgın sürecinde hayvanları doğal ortamlarında da yalnız bırakmadıklarını dile getiren Duman, "Bu dönemde, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı zamanlar mesire alanları ve parklar boş kalınca biz bu hayvanları dışarıda da beslemeye başladık. Oluşturduğumuz besleme noktalarına salgının başlangıcından bu yana 25 ton mama bıraktık." diye konuştu.

Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı
Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı
Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı
Son Dakika | Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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