Sivas Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Başladı

Sivas Belediyesi kar yağışının ardından 75 araç ve 330 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı Sivas'ın cadde ve sokaklarını karla kapladı. Bu yıl biraz gecikmeli gelen kar, vatandaşın yüzünü güldürdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent meydanında yürüyenler sık sık fotoğraf çektirdi. Şehir adeta beyaza bürünürken, Sivas Belediyesi; 7000 ton tuz, 75 araç ve 330 personel ile vakit kaybetmeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kış için önemlerini daha önceden alan belediye, kar yağışıyla birlikte şehrin ana arterleri başta olmak üzere tüm yol ve caddelerde tuzlama yaparak yollarda karın tutmasını engelliyor.

Araçlar için yolları, yayalar içinde kaldırımları temizleyen belediye ekipleri, özellikle Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi ve kent meydanında başlayan yoğun çalışmalarını şehrin tamamında gerçekleştiriyor. - SİVAS