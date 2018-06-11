Sivas Belediyesi Kadir Gecesi Kumanya Dağıttı

Sivas Belediyesi bin aydan daha hayırlı olan Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nden vatandaşlara kumanya dağıttı.

Sivaslılar Kadir Gecesi'ni tarihi Ulu Cami'de değerlendirdi. Kılınan teravih namazının ardından edilen dualara eşlik eden Sivaslılara duadan sonra sahurlukları da Sivas Belediyesi tarafından verildi.

Duanın bitimiyle caminin boşalmasının ardından kumanya dağıtan belediye ekiplerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Sami Aydın ziyaret ederek vatandaşlara kumanya dağıtımına yardım ettiler. - SİVAS