Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası
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Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası

Sivas Belediyesine bağlı İtfaiye personelleri yangın, kaza gibi durumlarda yaralılara ilk müdahaleyi bilinçli bir şekilde yapmak amacıyla ilk yardım eğitimi aldı.

Sivas Belediyesine bağlı İtfaiye personelleri yangın, kaza gibi durumlarda yaralılara ilk müdahaleyi bilinçli bir şekilde yapmak amacıyla ilk yardım eğitimi aldı.

Sivas Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kaza, yangın, doğal afet durumunda ilk müdahaleyi yapan itfaiye erlerinin bilinçli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda itfaiye erleri olay yerinde yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunmak üzere eğitim aldı. Bugün ise eğitimden faydalanan 130 personele sertifikaları verildi. İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ve sertifika almaya hak kazanan itfaiyeciler katıldı.

İnsanların zor zamanlarında olaylara müdahale ediyorlar"

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Sağlık çalışanlarımız, itfaiyecilerimiz insanların zor zamanlarında olaylara müdahale ediyorlar. Zorlu koşullarda cansiperane yapılan bu müdahaleyi yapabilmek içinde bilgi birikim çok önemli böyle alanlarda bu tür eğitimleri önemsiyoruz emek verenlere ve sertifika almaya hak kazanan personellerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından itfaiyecilerin sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rüstem Hasbek tarafından verildi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası
Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası
Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası
Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası
Sivas Belediyesi, itfaiye erlerine ilk yardım sertifikası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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