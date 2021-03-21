Sivas Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel'in anısına video klip hazırladı
21.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:09
Sivas Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48. yılında, hazırladığı video klip ile andı.
Sivas Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, ölümünün 48. yılında, hazırladığı video klip ile andı.
Video klip için kamera karşısına geçen mahalli sanatçılar, şehrin işlek caddelerinde ünlü ozanın eserlerini seslendirdi.
Klibin sonunda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Dünyaca ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'i, memleketi Sivas'ta unutulmaz eserleriyle sevgi ve özlemle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sivas Belediyesinin ve bazı kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya