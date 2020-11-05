Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor
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Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

05.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:06
Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

Sivas Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuruyor.

Sivas Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal kaynaklardan enerji üretmek için kolları sıvayan Sivas Belediyesi, Çayboyu Mahallesi'nde 20 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kurmak için ihale düzenledi.

İhaleyi alan yüklenici firma, projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in seçim vaatleri arasında yer alan proje tamamlandığında ilk etapta belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı bu tesisten karşılanacak.

Tesiste kullanılacak güneş panelleri ve invertörler yeni nesil teknolojiye sahip olacak.

Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor
Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor
Sivas Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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