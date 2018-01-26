Sivas Belediyesi 'Emitt' Fuarına Katıldı

Sivas Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından ' Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katıldı.

Sivas'ın tanıtımına yönelik hazırlanan stantta Sivas Valiliği başta olmak üzere Sivas Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de yerini aldı. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinin yanı sıra birçok il ve ilçeden katılımcı oldu.

Yıldız Dağı kayak merkezinin ön plana çıkarıldığı Sivas standında, Yıldız Dağı maketine yapay kar yağdırıldı. Kangal Balıklı Kaplıca'nın doktor balıklarının da yer aldığı stantta misafirlere peskütan çorbası ikram edildi.

Fuarın açılışı Kültür Turizm Bakanı Numan kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜRSAB Başkanı Emin Çakmak ve katılımcılar tarafından yapıldı. - SİVAS