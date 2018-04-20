Sivas Belediyesi 91 Bin Ağacı Kesilmekten Kurtardı

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere çevre bilincinin oluşması amacıyla gerçekleştirilen konferanslar devam ediyor.

Müdürlük tarafından özel bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere; doğal kaynakların doğru kullanılması, çevrenin temiz tutulması, atıkların geri dönüşümü ve kazanımları gibi konularda bilgi verildi. Çevre Mühendisi Şennur Yalçın, Sivas Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2017 yılı içerisinde günlük 15 ton ambalaj atığı toplayarak bir senede 91 bin 800 ağacı kesilmekten kurtardığı söyledi.

Geçtiğimiz yıl 4 bin 517 kilo atık pil toplayarak 993 bin 740 metrekare toprağın kirlenmekten kurtarıldığını ifade eden Yalçın, 30 bin 412 kilo atık yağın topladığı 2017 yılında 30 trilyon 412 milyon litre suyun da yine kirlenmekten kurtardığının altı çizdi. - SİVAS