Sivas Belediyesi 1055 esnafa 1000'er lira destek ödemesi yaptı
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Sivas Belediyesi 1055 esnafa 1000'er lira destek ödemesi yaptı

Sivas Belediyesi 1055 esnafa 1000'er lira destek ödemesi yaptı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi "tam kapanma" sürecinde iş yerlerini kapatan 1055 esnafa 1000'er lira destek ödemesi yaptı.

Sivas Belediyesi "tam kapanma" sürecinde iş yerlerini kapatan 1055 esnafa 1000'er lira destek ödemesi yaptı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinde esnafın ve vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu zor günlerde çeşitli meslek gruplarından esnaf ve vatandaşlara yardım etme gereğini hissettiklerini belirten Bilgin, "Farklı alanlarda farklı sosyal yardımlarda bulunduk. Maske, dezenfektan, evde kalan hastaları ziyaret etme gibi hizmetlerde bulunduk." dedi.

Bilgin, tam kapanma sürecinde iş yerleri kapalı kalacak 1055 esnafa 1000'er lira maddi destek sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehrin temelini oluşturan, şehrin bel kemiği esnafımızın iş yerleri genelge kapsamında üç defa kapatıldı. Biz de esnafımıza 3 faz halinde maddi destekte bulunalım dedik. Son fazda ise 1055 esnafımızın hesaplarına dün itibarıyla paralarını yatırmış olduk. İnşallah bundan sonra sağlıklı günlere kavuşmuş oluruz. Esnafımız da normal şartlarda iş yerlerini açar. Gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik anlayışıyla bugünden sonra da farklı kesimlere desteklerimiz devam edecek."

Başkan Bilgin, genelge kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa bugüne kadar 4 milyon 200 bin lira destek ödemesi yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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