Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı
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Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı

Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi mahalle muhtarlarıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde geçtiğimiz yıl içerisinde mahalle aralarında bulunan 103 metruk binayı düzenlenen maili inhidam raporu doğrultusunda yıktı.

Sivas Belediyesi mahalle muhtarlarıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde geçtiğimiz yıl içerisinde mahalle aralarında bulunan 103 metruk binayı düzenlenen maili inhidam raporu doğrultusunda yıktı. Tarihi özelliği olmayan binaların yıkılması ile beraber bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da rahat nefes aldı.

Belediye, son 5 yıl içerisinde ise toplam 518 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bunun yıllara göre dağılımı 2016'da 98, 2017'de 130, 2018'de 3, 2019'da 184, 2020'de ise 103 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Belediye İmar İşleri Müdürlüğü imara aykırı olarak inşa edilen 350 adet garajı da 2020 yılı içerisinde yıktı. Son 5 yılda yıkımı gerçekleştirilen garaj sayısı ise 428 olarak açıklandı. - SİVAS

Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı
Sivas Belediyesi 103 metruk binayı yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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