Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi döneminde birçok kolaylık sağladıkları kiracılarından Mayıs ayında kira almayacaklarını açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatı ile 2020 yılı içerisinde Belediye kiracılarından 3 ay kira alınmamış, kiralar 6 ay ertelenmişti. Başkan Bilgin buna ek olarak Belediye kiracılarından Mayıs ayı kiralarının alınmayacağını açıkladı.

Bilgin sosyal belediyecilik gereği halkın her kesimine ellerini uzatmaya devam edeceklerini belirtip, "Pandemi döneminin başlamasından bugüne kadar belediye olarak esnafımız ve hemşehrilerimiz neye ihtiyaç duyarsa o ihtiyacı giderebilmek için ekibimizle birlikte çalışmalar üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımıza Ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit desteği sağlayacağımızı açıklamıştık. Diğer yandan ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 TL nakdi yakacak yardımında bulunduk. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ve genelge kapsamında işyerlerini kapatan esnafların çalışanlarını kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı öncesinde ilk etapta 5 bin 500, ikinci etapta 4 bin 500 olmak üzere toplamda 10 bin ailemize 500 TL nakdi yardımda bulunacağımızı duyurduk. Şimdide belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan tam kapanma sürecinde yani mayıs ayı içerisinde kira almama kararı aldık. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine bu zor süreçte sosyal belediyecilik gereği destek olmaya, yanlarında olmaya önem verdik. Her kesime ulaşmaya el uzatmaya çalıştık. En kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz." dedi - SİVAS

