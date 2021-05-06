Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak

Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi döneminde birçok kolaylık sağladıkları kiracılarından Mayıs ayında kira almayacaklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi döneminde birçok kolaylık sağladıkları kiracılarından Mayıs ayında kira almayacaklarını açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatı ile 2020 yılı içerisinde Belediye kiracılarından 3 ay kira alınmamış, kiralar 6 ay ertelenmişti. Başkan Bilgin buna ek olarak Belediye kiracılarından Mayıs ayı kiralarının alınmayacağını açıkladı.

Bilgin sosyal belediyecilik gereği halkın her kesimine ellerini uzatmaya devam edeceklerini belirtip, "Pandemi döneminin başlamasından bugüne kadar belediye olarak esnafımız ve hemşehrilerimiz neye ihtiyaç duyarsa o ihtiyacı giderebilmek için ekibimizle birlikte çalışmalar üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımıza Ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL nakit desteği sağlayacağımızı açıklamıştık. Diğer yandan ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 TL nakdi yakacak yardımında bulunduk. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ve genelge kapsamında işyerlerini kapatan esnafların çalışanlarını kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı öncesinde ilk etapta 5 bin 500, ikinci etapta 4 bin 500 olmak üzere toplamda 10 bin ailemize 500 TL nakdi yardımda bulunacağımızı duyurduk. Şimdide belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan tam kapanma sürecinde yani mayıs ayı içerisinde kira almama kararı aldık. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine bu zor süreçte sosyal belediyecilik gereği destek olmaya, yanlarında olmaya önem verdik. Her kesime ulaşmaya el uzatmaya çalıştık. En kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz." dedi - SİVAS

Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak
Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Diego Salih Uçan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas Belediye Mayıs ayında kira almayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:26:33. #1.16#

title