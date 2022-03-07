Sivas Belediye Başkanı Bilgin ve STSO Başkanı Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, kadınların, siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere eskiye nazaran daha yoğun şekilde katıldıklarını belirtti.

Türk medeniyetinin inşasında kadın ve erkeklerin ortak rol oynadığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Türk kadınının devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda erkeğin yanı başında yer aldığı görülmektedir. Kadın hakları mücadelesinin bizim ve tarihimizin tecrübelerinden edineceği çok fazla ders bulunmaktadır. Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafifletilmesine, paylaşılmasına ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

STSO Başkanı Mustafa Eken'in mesajı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise kadınların baş tacı olduğunu belirtti.

Kadınların geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Eken, "Kadınlarımız şefkatin, hoşgörünün ve merhametin yegane karşılığıdır. Fedakarca çalışarak hem çocuklarını yetiştiren hem de aile bütçesine destek olmak için kendinden ödün vererek çalışan kadınlarımızın sorunlarının paylaşılması konusunda her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Eken, sağlık, mutluluk ve başarı temenni ettiği kadınların gününü kutladı.