Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

TRABZON (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Sivas Belediyesi, filmi ücretsiz izlemek isteyenler için başvuru sitesi açtı. Filmi izlemek için şimdiye kadar 5 bin kişi müracaat etti. Yapımı başvuran herkes ücretsiz izleyebilecek.

Atatürk Caddesi'ndeki bir sinemada filmin ilk seansı vatandaşlarla izleyen Bilgin, bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Filmin ilk gösterimini izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilgin şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenledik. İnternet üzerinden Belediyemize müracaat eden tüm hemşerilerimizi belli bir program dahilinde "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filmini sinemalarda izleteceğiz. Amacımız, kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak ve farkındalık oluşturmak."

Filmi AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da izledi.