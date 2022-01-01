Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

TRABZON (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Sivas Belediyesi, filmi ücretsiz izlemek isteyenler için başvuru sitesi açtı. Filmi izlemek için şimdiye kadar 5 bin kişi müracaat etti. Yapımı başvuran herkes ücretsiz izleyebilecek.

Atatürk Caddesi'ndeki bir sinemada filmin ilk seansı vatandaşlarla izleyen Bilgin, bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Filmin ilk gösterimini izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilgin şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenledik. İnternet üzerinden Belediyemize müracaat eden tüm hemşerilerimizi belli bir program dahilinde "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filmini sinemalarda izleteceğiz. Amacımız, kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak ve farkındalık oluşturmak."

Filmi AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da izledi.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title