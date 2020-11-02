Sivas Belediye Başkanı Bilgin, STSO Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyelerine Sivas Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Bilgin, oda çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu.

Bilgin, STSO'yu ziyaret ederek hem şehirdeki hem de ülkedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede ve şehirde Kovid-19 salgın sürecinin etkileri olduğunu aktaran Bilgin, "Mart ayından itibaren her alanı etkilediği gibi özellikle ekonomiyi, iş insanımızı, tüccarımızı, esnafımızı her kesimi etkiledi. Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan tedbirlerle hasarı en az seviyede etkileyecek şekilde gerekli önlemler ve tedbirler alınarak süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı, esnaf odaklı çalışma yaptıklarını vurgulayan Bilgin, "Toplum sağlığını koruma tedbirleri alırken de üretimi ve istihdamı olumlu yönde etkileyecek gerekli tedbirleri aldık. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, yaklaşık 8 bin üyesiyle Sivas'ımızın en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi, biz her platformda esnafı, tüccarı daha doğrusu istihdamı ve üretimi önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Eken ise pandemi sürecinde yaşanan ekonomik durumla ilgili bir araya gelmeye çok ihtiyaçları olduğu bir dönemde toplantılarına katılan Bilgin'e teşekkür etti.

Şehre dair istişare yapacaklarını belirten Eken, "İşbirliği yapılacak konuları değerlendireceğiz. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da toplantıda misafir edeceklerini aktaran Eken, "Hızlı Tren Çalıştayı başta olmak üzere Sayın Valimizle de istişarede bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer