Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Ramazan Bayramını kutladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, bayramların, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyulması, sağlığı olumsuz etkileyecek temaslardan kaçınılması gerektiğini aktaran Bilgin, "Bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerin geride kalıp, yine eskisi gibi birbirimizle sarılacağımız bayramların geri gelmesi temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyor, İslam aleminin ve hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer