Sivas Belediye Başkanı Bilgin muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin mahalle muhtarlarıyla video konferansla görüşerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ortak akıl ve istişare kültürünün Sivas'ta yaygınlaşması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiren Bilgin, toplumun her kesimi ile sürekli bir araya geliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Bilgin, son olarak Sivas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla da bu yöntemle görüştü.

Muhtarların taleplerini dinleyen Bilgin, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak: AA