Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti
09.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:14

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki ziyarette Bilgin, Mezarlık İşleri Müdürü Mehmet Kaynar'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Mezarlık İşleri Müdürlüğünün vatandaşlara en acı gününde hizmet götüren bir birim olduğunu belirten Bilgin, "O zor günlerde yapılacak tek şey dua etmek ve yakınlarının yanında olabilmek, onlara dokunabilmek ve acılarını paylaşabilmektir. Bu anlamda bizler elimizden geleni yapıp onlara manevi desteğimizi sunacağız. Belediye olarak üstümüze düşen ne varsa bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Bu anlamda sizlerden tek ricam, bu görevi büyük bir hassasiyetle yürütmenizdir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, mezarlıkların ecdada saygılı olabilmek adına tertemiz olması gerektiğine vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzde çalışan tüm mesai arkadaşlarımız Sivas'ta örnek bir çalışma gösteriyor. Emeğini, alın terini esirgemeyen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımıza hizmet aşkıyla yola çıktık. Yukarı Tekke Mezarlığımızda hayata geçirilen tek tip mezar uygulamasını devam ettirme adına çalışmalar yapıyoruz ancak istişareyle bir kaç değişiklik üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca 2 cenaze nakil aracımızı da bünyemize katarak hizmet kalitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde 2 yeni cenaze nakil aracımız da elimize ulaşmış olacak. Belediyemizde en son takılacağımız şey maddi kaynak olacak. Maddi kaynağı hiçbir zaman sorun etmeyeceğiz. Yeter ki insana dokunan uygulanabilir ayağı yere basan projeleri hayata geçirebilmek. Proje doğru projeyse yapıldığı yere değer katacak, oradaki memnuniyeti artıracak bir proje ise gönül belediyeciliği noktasında vatandaşlarımızın gönlüne dokunan projeleri hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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