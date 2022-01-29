Sivas Belediye Başkanı Bilgin, kahraman itfaiyecilerle buluştu - Haberler
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, kahraman itfaiyecilerle buluştu

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, kahraman itfaiyecilerle buluştu

Si Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaklaşık 1 hafta önce altyapı çalışması sırasında yaşanan kazada boru içerisinde mahsur kalan işçiyi kurtaran itfaiye personeliyle bir araya geldi.

SİVAS (AA) - Si Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaklaşık 1 hafta önce altyapı çalışması sırasında yaşanan kazada boru içerisinde mahsur kalan işçiyi kurtaran itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak Pazar günü altyapı çalışmasında meydana gelen kazada yaralanan işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye ekibi, Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı itfaiyecilere teşekkür eden Bilgin, "Arkadaşlarımızın yaralı bir vatandaşımızı üstün gayret ve çaba göstererek kurtarması takdire şayan. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralanan işçi Ziyaettin Alınlı ile de telefonla görüşen Bilgin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilgin, itfaiye personeline altın hediye etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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