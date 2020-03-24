Sivas Belediye Başkanı Bilgin, halkla görüntülü görüşecek Sivas Belediye Başkanı Bilgin, halkla görüntülü görüşecekSİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyeden görüşme için randevu talebinde bulunan kişilerle, görüntülü olarak iletişim sağlayacak.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, halkla görüntülü görüşecek

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyeden görüşme için randevu talebinde bulunan kişilerle, görüntülü olarak iletişim sağlayacak.

Kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemleri online ortama taşıyan Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal mesafenin korunması çerçevesinde halkla olan iletişimin kopmaması adına başkan ile randevu talepleri görüntü konuşma uygulaması şekline dönüştürüldü. Bu kapsamda belediyenin çağrı merkezinden randevu talebini iletenlere geri dönüş yapılarak Başkan Bilgin ile görüşmeleri sağlanacak. Ayrıca Bilgin, belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayınlar yaparak kent sakinleri ile sohbet edecek.

Konu hakkında değerlendirme yapan Başkan Bilgin, "Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye" dedi.

Kaynak: DHA