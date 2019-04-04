Sivas Belediye Başkanı Bilgin Görevi Devraldı

AK Parti'den Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Hilmi Bilgin, mazbatasını aldı.

Sivas Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Bilgin'e mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Şennur Aksu Çalık verdi.

Bilgin, törende yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Seçimlerin demokrasi ve Sivas'a yakışır bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunanlara da teşekkür eden Bilgin, "Artık milletimiz kararını verdi, son sözü milletimiz söyledi. Bundan sonra bizler belediye meclis üyelerimizle il genel meclisi üyelerimizle önümüzdeki 5 yıl boyunca Sivas'ımıza, milletimize ve hemşehrilerimize daha nasıl iyi hizmet yaparız bunun gayretinde olacağız." dedi.

Bundan sonra işlerinin hizmet etmek olduğunu ve Sivas'ı daha ileri noktaya taşımak olduğunu belirten Bilgin, "Yola çıktığımız zaman hemşehrilerimize ve milletimize vermiş olduğumuz söz gibi az konuşup çok çalışarak, ben değil biz anlayışıyla ortak akılla istişareyle inşallah bu güzel şehre hizmet vermenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

"Hep hizmet siyaseti kazanacak"

Bilgin, daha sonra Sivas Belediyesinde gerçekleşen devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada ise 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde milletin kararını verdiğini söyledi.

Beş yıl boyunca Sivas'a dair hayali ve düşüncesi olan herkesle birlikte şehre hizmet edeceğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Başkanımız 10 yıl boyunca Sivas'a büyük hizmetler yaptı, Sivas'ın çehresini değiştirdi. inşallah bizler de AK Parti belediyeciliğinin daha iyi örneklerini Sivas'a göstererek, bu güzel şehre daha iyi hizmet etmenin mücadelesini vereceğiz. Bu noktada en büyük destekçilerimiz dün olduğu gibi bugün de milletimiz olacak. Bizim derdimiz Sivas'a, ülkemize, milletimize hizmet etmek. Hep hizmet siyaseti kazanacak dedik, yaptıklarımızı anlattık, yapacaklarımızı anlattık. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla ortak akılla istişareyle ben kavramını bir tarafa bırakıp biz anlayışıyla bu şehri aldığımız noktadan daha ileriye götürerek bayrağı teslim ettiğimizde daha iyi bir Sivas'ı teslim etme arzusundayım."

"Belediyeyi avuçlarımızda büyüttük"

Görevi devreden Sami Aydın ise yeni bir başlangıç için bir araya geldiklerini ifade etti. Bilgin'i tebrik eden ve her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonunun da olduğunu, önemli olanın güvenen ve oy veren insanları mahcup etmemek olduğunu vurgulayan Aydın, "Sivas'ımıza sayısız eserler bırakarak bugün bu bayrağı Hilmi Bilgin'e teslim etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum." dedi.

Hilmi Bilgin'in başarılı olmasını arzu ettiğini kaydeden Aydın, "Bu partinin Sivas'ta kurucusuyum, bu parti ailem gibi. O yüzden partimin başarısı benim başarım. Sivas Belediyesini aldık, belki tarihi eskiydi ama avuçlarımızda büyüttük ve kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Şehrimizde temel sorunları çözme imkanı bulduk. Güzel bir belediyeyi inşallah Hilmi kardeşime teslim ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilgin ve Aydın karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler takdim etti.

Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA