Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek ramazan ayını geride bırakarak, milletçe bir bayrama daha kavuşmuş olmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kardeşlik, birlik, beraberlik için mükemmel bir vesile ve eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı bayram günleri, vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran, aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir.

Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nızı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA