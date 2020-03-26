Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında randevu talebinde bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşma uygulamasını hayata geçirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında randevu talebinde bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşma uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın gerçekleştirerek vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Koronavirüs kapsamında ilde uygulanan tedbirleri anlatan ve vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunan Bilgin, "En iyi tedbir kişisel tedbirdir. Üzerimize düşen, devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, Bilim Kurulu'nun kararlarını yerine getirmek ve evde kalmaktır." ifadelerini kullandı.

Teknolojik altyapıyı bu süreçte etkin kullanmayı hedeflediklerini aktaran Bilgin, belediye yönetimi ile vatandaşların buluşmalarını görüntülü gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Bilgin, vatandaşların belediyenin 4445844 numaralı çağrı merkezini arayıp istek, talep ve şikayetlerini ileterek başvuru yapmaları durumunda kendisi başta olmak üzere talep konusu ile ilgili görev yapan başkan yardımcılarıyla görüntülü iletişime geçebileceklerini ifade etti.

Bilgin, 45 dakika süren canlı yayında vatandaşların sorularını da cevapladı.

Kaynak: AA