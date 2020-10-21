Bilgin'den önceki başkanlara vefa
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Bilgin'den önceki başkanlara vefa

21.10.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:48
Bilgin'den önceki başkanlara vefa

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçmiş dönemde görev yapan Belediye Başkanlarını da unutmadı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin geçmiş dönemde görev yapan Belediye Başkanlarını da unutmadı.

Vefa örneği gösteren Başkan Bilgin, Belediye'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde 'Bekleme Solunu' oluşturdu. Alanda geçmiş dönem Belediye Başkanlarının fotoğrafları ve görev sürelerinin yer aldığı bir köşe yer alırken, vatandaşların zaman geçirmesine yardımcı olacak belediye yayınlarından oluşan bir de kütüphane oluşturuldu. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerini veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gönül Belediyeciliği sloganıyla insana dokunan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bilgin, kimi zaman bir çocuğun sevincine ortak olurken kimi zamanda bir ihtiyarın derdiyle dertleniyor.

Tüm dünyanın büyük bir sıkıntı yaşadığı salgın sürecinde de Başkan Bilgin yönetimindeki Sivas Belediyesi başta sağlık çalışanları olmak üzere her alanda vatandaşa hizmet götürmeye gayret ederken ilimizde esnaflar için can suyu olacak maddi yardımların yanı sıra son olarak da ihtiyaç sahibi çocukların eğitimde geri kalmaması için tablet desteğinde bulundu.

Geçmiş dönem Belediye Başkanlarının da hatırlanması gerektiğini düşünen Başkan Bilgin, ilimizde birçok cadde ve sokakta ismi yaşatılan ancak isimlerinin ne için verildiği dahi bilinmeyen Başkanların tanınması amacıyla fotoğrafları ve görev sürelerinden oluşan bir köşe hazırlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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