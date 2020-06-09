Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den fabrika ziyareti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte istihdama katkı sağlayan çorap fabrikasını ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte istihdama katkı sağlayan çorap fabrikasını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde istihdamını yüzde 50 artıran fabrikayı ziyaret eden Bilgin, yönetici Hüseyin Yıldırım'dan bilgi aldı.

Fabrika çalışanlarıyla da sohbet eden Bilgin, "Daha önce 500 işçi istihdam eden Yıldırım Çorap Fabrikası, pandemi sürecinde olmamıza rağmen işçi sayısını 750'ye çıkarmış. İstihdamın artırılmasına çok mutlu olduk. İş yeri sahibi Hayrettin Yıldırım'a ilimizde istihdamı artırdığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üretene, istihdam sağlayana yardımcı olacaklarını aktaran Bilgin, "Dönem dönem fabrikalarımızı ziyaret ederek çalışanlarımıza ve iş yeri sahiplerimize manevi destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha çok çalışarak daha çok istihdam ederek bu şehre bu ülkeye hizmet edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA